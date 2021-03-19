東方日報A1：科興將開打第二劑　專家憂多人甩底前針盡廢

新冠疫苗事故停不了，接種科興疫苗的市民最快下周便要打第二針，恐釀新一波「退針潮」，隨時令大批疫苗淪堆填垃圾。有專家指第二針的副作用勢較首針強烈，呼籲接種後有嚴重過敏反應者停第二針。連同受死亡恐慌影響而打退堂鼓的市民，相信第二針將有更多人「甩底」。惟港府規定兩針必須為同款疫苗，接種了事故頻生的科興疫苗，第二針無法轉打復必泰，市民陷騎虎難下局面。

科興及復必泰疫苗分別於上月26日及本月10日開打，前者兩針接種時間需相隔28日。截至昨日累計約276,600名市民已接種第一劑疫苗，其中約201,500名接種科興疫苗，約75,100名接種復必泰疫苗。按時間推算，接種科興疫苗的市民最快下周五（26日）需再打第二針，但科興疫苗頻頻爆出疑接種事故，更出現7宗死亡個案，大挫市民接種意欲，接種及預約數字連日下跌。而昨日早上亦有一名年約50歲男子，在上水龍琛路體育館接種復必泰疫苗後，出現緊張及頭暈症狀，隨後接種中心召救護車將他送院治理，據報男子送院時清醒，並於北區醫院留醫。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如接種首針的市民出現呼吸困難、紅斑嘴唇紅腫等嚴重過敏反應，便不宜打第二針，因打第二針可能會出現更強烈過敏反應。呼籲若希望如期接種的市民，應先諮詢過敏病科專科醫生意見。他又指科興疫苗的兩針接種時間相隔近一個月，理論上可轉打另一款疫苗，惟港府目前只規定市民接種同款疫苗。

醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，首針疫苗主要用途是讓免疫系統記憶抗原，因此抗體量較少，留在身體時間亦較短，保護力偏低。而第二針的抗體水平會較高，因此接種後的反應會較首針強烈，以復必泰疫苗為例，發燒及疼痛例子會相較首針為多。至於哪些人不建議打第二針，他指若接種首針後出現嚴重的過敏反應，例如口腫、面腫、喉嚨腫脹導致呼吸困難而需要入院治療的人，以及面癱者，不宜打第二針。而一般已知的疫苗副作用，例如作嘔、發燒者，則可照打。

崔又指，若市民打第二針「甩底」勢影響群體免疫效果，亦令疫苗造成浪費。以科興疫苗為例，打兩針的整體保護力為62.3%，若只打一針，抗體將更低，且可能僅留體內一至兩個月，再感染新冠肺炎機會較大。他不建議市民第二針轉打非同款疫苗，因未有研究結果顯示打不同疫苗會否影響保護力，目前英國正研究先後注射復必泰及阿斯利康疫苗來測試對抗變種病毒的反應，但仍未有結果。

若市民堅持「轉針」，崔指唯一辦法是「當第一針冇打過」，相隔至少28日後重新接種另一款疫苗，但要打齊兩針。不過有關做法會令接種疫苗「空窗期」延長，變相延遲得到保護力，並重新承受疫苗副作用等風險。

家庭醫生關嘉美表示，暫未收到已打首針的市民取消第二針的預約。家庭醫學專科醫生朱偉星亦說，暫未有市民打退堂鼓，因為每名前去打針的市民，都會經其仔細評估身體狀況，情況合適才會接種疫苗，因此大家較為放心。

截至周四凌晨零時，再有12宗接種新冠肺炎疫苗後出現不適送院個案。涉及4男8女，年齡介乎33至82歲，症狀包括有抽搐、高血壓、暈眩、手臂乏力、手臂麻痹、胸部不適、心悸、出疹及藥物敏感。當中有1宗需留院觀察，3宗未有遵從醫生勸告自行出院。其餘8宗經治療後毋須留院。當中9宗個案為復必泰疫苗，3宗是接種科興疫苗。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：