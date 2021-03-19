47泛民涉顛覆國家政權　6被告申保釋分兩法院審理

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，至今有11名被告獲准保釋，另有至少6名不獲准保釋的被告直接向高院申請保釋；其中東區區議員徐子見的保釋申請，由國安法指定法官杜麗冰今早(19日)9時半在高院審理。另外5人包括 岑子杰、毛孟靜、梁國雄、鍾錦麟和尹兆堅的申請保釋，法院已安排本月分3天處理。

此外，同樣因參與「35+」初選，而被控串謀顛覆國家政權罪的5名被告吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷及王百羽，早前被國安法指定法官蘇惠德拒絕保釋申請，5人今日再申保，案件早上9時半在西九龍裁判法院提堂。

47名被告中，總裁判官蘇惠德原本准許15人保釋，惟律政司隨即要求高院覆核批准該些被告保釋的決定，但律政司其後又撤回針對楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠等4名被告的覆核，他們可保釋外出。其後高院法官杜麗冰經過3天的覆核聆訊後，批准黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信等7名被告保釋。至於伍健偉、譚文豪、郭家麒和張可森等4名被告被撤保釋還押候訊。即該案至今有11名被告獲准保釋。