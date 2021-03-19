窺淫法加入規管威脅發布私密影像　下周三立法會首讀　

香港的性罪行法律改革多年來停滯不前，至近年當局始完成諮詢。保安局在提交立法會的文件中透露，就窺淫法及相關性罪行的修例草案會在下周三（24日）的立法會例行會議上進行首讀，而草案的文本中加入了威脅發布私密影像的元素，刑罰與發布同罪，最高可處監禁5年。

今日（19日）局方向立法會提交的文件中，「未經同意下發布私密影像」一條便加入了威脅發布的內容。當中列明任何人威脅會發布某名個人的私密影像，加上在作出威脅時，有關人士的意圖是該項威脅致使該名個人受到侮辱、驚嚇或困擾；或知道該項威脅會或相當可能會導致相同效果，或當時人沒有同意就該項威脅會作出的發布等，即屬犯罪。

法例中又明確表示，涉事人在進行威脅時，「是否能夠發布有關私密影像，無關重要」。而發布及威脅發布私密影像，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

整體而言，是次的首讀文件中包括窺淫、未經同意下拍攝私密部位(則俗稱偷拍裙底罪)、發布偷拍所得的影像、及未經同意下發布私密影像，或威脅如此行事，而相關的罪行最高判刑皆為監禁5年。

早在今年1月保安局就有關文件總結公眾諮詢結果，並建議就窺淫及相關罪行訂立新的刑事罪行時，已有機構批評該文件中沒有加入「要挾發布私密影像」的罪行，表明相關的罪行實際上極為普遍，亦會對受害人造成長久及嚴重的影響。