新一輪指定檢疫酒店共30間　34%房間日租500港元以下

政府今(19日)公布第3輪指定檢疫酒店名單，新一輪酒店共30間，共提供約8300間房間，合約期由下月21日起至6月19日。今次是3輪計劃中房間最少的一輪，房間數目較上一輪少約1700間房間。不過當局指因應市場反應，今次較對上一輪提供較多房價較低的酒店，其中提供日租500港元或以下房間的酒店由11間增至13間，房間數目共逾2,800間，即佔第3輪酒店房間總數的34%。

政府於本月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店，申請為第3輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請，並從中揀選了30間。酒店名單中有29間屬第二輪指定酒店，新加入的只有1間，即位於西環的香港JEN酒店。新一輪指定檢疫酒店提供不同種類和價格的房間，供從中國以外地區抵港人士選擇入住，提供日租1,000港元或以下的酒店房間佔房間總數約84%，共約7,000間房間。

第1輪指定檢疫酒店計劃已於上月19日完結，共有36間酒店，提供約1.2萬間房間。第2輪指定檢疫酒店共36間，提供約1萬間房間，此批酒店的合約期將於下月20日完結。