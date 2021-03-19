醫管局3所護士學校護理課程　將提升至4年制

香港醫護人手緊絀，自2008年起醫院管理局一直有3所醫管局護士學校提供為期3年的護理高級文憑課程，為公立醫院培訓人手以紓緩醫療系統壓力。鑑於醫療環境不斷轉變，護士角色亦不斷增長發展，局方決定由今年9月起，將原本3年制資歷級別4的護理高級文憑課程，提升至4年制資歷級別5的護理學專業文憑，之後可額外進修一至兩年取得護理學學士資格。而4年制課程學費亦會由現時2.8萬港元一年，提升3至3.5萬港元一年。

醫管局護理學校與明愛專上學院合辦提供的護理學專業文憑課程，將於今年6月接受申請，9月開學，課程由現時3年制的94個學分，增加至145個學分，學生完成有關課程後，可於香港護士管理局登記成為註冊護士。之後如升讀明愛專上學院的健康科學榮譽學士（護理學），可選擇1年密集修讀模式或2年常規修讀模式，會優先取錄有修讀護理學專業文憑課程的畢業生，有關學士課程需7至8萬港元。

醫管局行政總裁潘恩榮指，現時醫管局護士學校每年招收300名學生，約9成畢業生會留在局方轄下公立醫院工作。他期望今次將護士學校課程提升至近乎學位水平，可吸引更多學生就讀，同時亦能培養學生跟上全球的健康護理行業發展趨勢。