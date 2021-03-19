慈雲閣曾刀下救靈牛　堪輿學家：虐牛會招惡運

牛有靈性，世界各地不時都發生牛牛離別主人時叩首流淚的奇事。本港亦曾發生「靈牛落淚」的都市傳奇。位於慈雲山的廟宇「慈雲閣」於上世紀80至90年代，收養了一頭據聞曾流淚哀求屠夫不要向其下殺手的大水牛，並在廟內終老，更有傳靈牛逝世後報夢予善信，稱自己原是「牛郎」身旁的神牛下凡，最終該廟為靈牛塑像以作紀念，引為一時佳話。堪輿學家指，牛是具靈性的吉祥物，人應善待牛牛，否則招來惡運。

東網記者今日(19日)下午到慈雲閣訪尋靈牛事迹，發現廟內建了一組雕塑，主題是「牛郎織女」，除了人像外，亦有一頭炯炯有神的黑牛雕像。廟內有一塊石碑刻上了靈牛的故事。事源於1983年，長沙灣屠房發生了牛牛流淚的事件，據悉當時該隻重達900斤的大水牛，被拉往屠宰時多次跪地並流淚，彷彿哀求眾人不要殺牠。屠房職員見牛牛有靈性，不忍向其舉起屠刀，決定將其轉送到別處，讓牠安渡餘生，輾轉間尋找到慈雲閣願意收養。

據石碑記載，靈牛初到該廟時年屆17歲，該廟請專人照顧其起居飲食長達11年，但靈牛因為年事已高，體衰力竭，最終於1994年5月22日下午4時半離世，遺體交政府部門火化。石碑又指，靈牛逝世後曾多番報夢予善信，稱自己原是「牛郎」身旁的神牛下凡，於是該廟請來工藝師傅為靈牛塑像以作紀念。

由於慈雲閣有供人放置先人牌位，每年春秋二祭都有大批市民入廟祭祖。在上世紀80年代尾至90年代初，即該牛牛仍然在生時，到慈雲閣祭祖的市民都會看見該牛牛在廟內一處的圍欄內悠悠地吃草。

對於港府為西貢牛「531」套上追蹤頸圈，勒得牠痛極流淚。堪輿學家周漢明表示，牛是最有靈性的動物，而且中國以農立國，牛是中華民族的吉祥物之一。他指，於風水上「八白星」及「丑艮寅」等方位是象徵着牛，而牛在八運中其靈性是特別強，本港現時仍處於行八運的後期，「牛是吉祥物，如果有人用鎖來鎖着牛，虐待牠，那個人的運氣都不會好，如果是政府做這種事，香港的運氣亦不會好。」