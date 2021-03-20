中國十大富有城市香港淪第6　各界轟港府施政無能被邊緣化

外媒近日列出中國10大富有城市的最新排名，上海、北京、深圳分別排名頭3位，當中上海去年的本地生產總值(GDP)達6,020億美元(約4.7萬億港元)，香港只排第6位，GDP為3,650億美元(約2.85萬億港元)，GDP在過去20年的增幅落後多地。各界轟港府無能，不論是抗疫或重振經濟均無心無力，令香港逐漸被邊緣化，優勢盡失。

數據顯示，上海最新的GDP比2000年的549億美元大增，達6,020億美元冠絕全國；北京排第2，GDP由2000年的299億美元急增至5,640億美元(約4.4萬億港元)。鄰近香港的深圳排第3，GDP由2000年的201億美元急增至4,320億美元(約3.37萬億港元)。重慶及廣州分別排第4及5，最新GDP達3,860億美元(約3萬億港元)及3,700億美元(約2.89萬億港元)。

而香港在2000年的GDP達1,710億美元，去年則為3,650億美元(約2.85萬億港元)，增幅遠較其他內地主要城市低。第7位為蘇州，GDP達3,080億美元(約2.4萬億港元)；第8位為成都，GDP達2,780億美元(約2.17萬億港元)；第9位為武漢，GDP達2,530億美元(約1.97萬億港元)；第10位為杭州，GDP亦有2,470億美元(約1.93萬億港元)。

批發及零售界議員邵家輝直言，政府過去一段時間處於自滿狀態，猶如「龜兔賽跑」，被其他國內城市追上發展步伐。而持續的黑暴以至疫情均令本港經濟發展大受衝擊，令商界「縮晒水」。邵提到「逆水行舟、不進則退」，面對有別有用心的人散播不實言論時，政府沒有作出充分解說；防疫政策亦有許多缺陷，反觀國內迅速控制疫情，分別顯而易見。

金融界議員陳振英認同本港的經濟優勢下跌，靠政府更令許多商戶「執得」。他同意香港受黑暴及疫情的雙重夾擊，防疫措施尤其被質疑「時鬆時緊」，政府似乎不是「下定決心」，以至令全年的本地生產總值下跌6.1%，創有紀錄以來最差。他提及政府除了推出保就業計劃作為救命稻草，金融界期望有清晰的路線圖，令本港經濟發展可全面復甦、追回進度。

中國最富有城市排名：

1.上海

2.北京

3.深圳

4.重慶

5.廣州

6.香港

7.蘇州

8.成都

9.武漢

10.杭州