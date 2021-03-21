電動車發展滯後　充電泊位裝假狗

環境局日前公布首份《香港電動車普及化路線圖》，目標2025年有超過15萬個車位設充電設施。但政府早年透過樓面面積寬免，鼓勵發展商提供充電泊位，政策卻無強制駁電，令多個停車場充電泊位僅是「裝假狗」；政府去年起資助現有屋苑安裝充電基礎設施，有業主亦坦言難以墊支昂貴工程費用放棄參加計劃。

政府2011年讓安裝電動車充電基礎設施的地庫停車場，可獲全數總樓面面積寬免。但東網記者巡視多個獲豁免樓面面積的停車場，包括天水圍一間酒店地下停車場；一幢沙田商廈及荃灣一幢住宅的地下停車場，每個車位旁均設有一個單相13A（安培）充電插座，惟當記者插入三腳插頭，發現上述3個停車場幾乎所有電動車插頭皆未有駁電，無法充電。

根據環境局及機電署發出的指引，有關停車場必須設於地底；每一個停車位均須提供充電基礎設施，但未規定車位須安裝充電器及接駁電錶供電。「插座係形同虛設，裝假狗。」香港電動車業總商會理事會員鄔鍵輝直言，相關插座對租用商廈、商場、酒店等時租車位的電動車車主而言毫無作用。鄔認為，政府應檢討政策成效，訂立更嚴謹規劃標準。

環境局去年10月獲撥款20億港元，推出為期3年的「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人住宅樓宇安裝電動車充電設施。該局稱已收到近190份申請，涉及逾5.3萬個車位。但落成逾23年的大埔悠然山莊早前召開業主大會，業主卻大比數反對參加有關計劃，反對者不乏電動車車主。住戶Teresa指，屋苑有近250個車位，目前停泊約8輛電動車。她指工程開支動輒800萬港元，計劃要求屋苑先墊支，但未有發還資助的保證期。

議員陳恒鑌認為上述政策成效一般，政府應該提供更多鼓勵措施，長遠需修例規定新建樓宇必須安裝電動車充電設施。香港汽車會會長李耀培指，本港住宅以大廈式為主，安裝充電設施要經業主立案法團同意，他認為政策宣傳不足，希望政府能發揮更大協調作用，不能置之度外。

環保署回覆指，不同電動車的充電制式不同，因此沒有強制裝設電錶及插座。而相關資助計劃，政府會按工程進度發放資助予申請人，支付聘用工程顧問及承建商的費用。

天水圍酒店和沙田商廈的發展商表示，有關項目已遵照該指引提供電動車充電基礎設施，亦獲政府部門批出合約完成證明書。