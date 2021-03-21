流浪牛亂走頻生意外　議員促覓地安置嚴控繁殖

西貢流浪牛被車撞斃的事件時有發生，惟這個問題長期不被重視，至昨晚(20日)再有野牛被私家車撞斃，而不幸中之大幸是肇事車輛上未有傷亡，或發生連環撞車意外。有議員今日(21日)認為有關問題需要正視，否則將形同「計時炸彈」，對道路安全、市民和牛隻的性命造成重大隱藏威脅，直指政府責無旁貸，在整體政策上應覓地安置、嚴控繁殖，以免牛隻亂走而釀成嚴重傷亡的交通意外。

立法會環境事務委員會主席鄭泳舜表示，印象中久不久便會有牛隻被撞的意外發生，覺得有關問題需要探討解決方案。在他看來，隨住本港城市發展，人類和動物難免要面對共存空間縮小的問題，他覺得在整體管理牛隻的政策上，漁護署可先沿用管理猴子的政策，如覓地安置、種食物予他們，及進行絕育等措施，並最好是能做到雌雄牛隻分開安置的安排，以阻止牛隻過度繁殖、嚴控其繁殖數量。

被問到委員會會否就有關議題討論時，鄭指留意到近日社會上對此關注度有所提高，而委員會稍後亦會討論類似的議員議案，認為可以加入一併討論，以令保護牛隻和道路安全的問題更完善。

該委員會委員謝偉銓同樣認為政府在牛隻屢被撞斃的問題上責無旁貸，應該圈地安置流浪牛。謝批評，因避牛而撞車的交通意外其實非常危險，並認為是道路安全的「隱形炸彈」。

謝直指今次意外已屬萬幸，若肇事車輛上載有長者、孕婦或嬰兒等，後果更加不堪設想，若是運送危險物品的車輛，例如運油車，若因避開牛隻而撞向山邊，隨時會發生爆炸，故他覺得政府應檢討現行管理流浪牛的政策，以防牛隻亂走而釀成嚴重傷亡的交通意外。

另一議員葛珮帆同意應覓地安置流浪或野外動物，認為可減少牛隻走入人群或馬路風險，同時在馬路旁增設路柵，阻隔牛隻衝出馬路，希望政府在向此方向研究。