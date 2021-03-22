民航處條例過時　難保障安全私隱

無人機普及，引發私隱及安全隱患。無人機近年投訴有增無減，當大部分海外國家及地區早已實名登記規管無人機時，本港民航處數年前才進行顧問研究，新法例仍待立法會通過，「慢人一步」的做法惹來多方批評。有玩家直言希望實名登記後不用再鬼祟玩機；有私家偵探則指無人機涉私隱及安全隱患，加強規管對市民及工作亦有裨益；業界就促落實後推認證課程進一步完善機制，惟亦促當局做好推廣教育，否則立法後玩家易墮法網。

「實名制係一件好事，唔使再鬼鬼祟祟搵一個冇人嘅地方至飛！」在遠離市區及民居的下城門水塘，是發燒友放無人機的熱點，當日正在操縱無人機的阿一贊成無人機新規例，直言香港法例相當落後，多國除了早已推行實名登記制外，政府亦會與私人機構提供基本課程，如英國有直升機協會的培訓課程，無人機操作人要一併學懂基本的直升機知識，才會獲發證書，反之香港獲廣泛認受的證書課程寥寥無幾。

阿一冀望，當實名登記及為無人機買好保險後，政府能開放更多地點予市民操縱無人機，而玩家亦要做好安全措施，如為槳葉安裝保護罩及安裝小型降落傘等保障大眾，希望當局不要扼殺市民利用無人機的創作空間及自由，而台灣及南韓亦已有專門的公園讓市民玩機，政府值得借鏡。

現時多個國家以及地區均對無人機進行嚴格的規管，日本國會在2015年修訂《航空法》，禁止無人機在首相官邸、王宮和外國要員下榻等範圍上空飛行，更允許警方在必要的情況下摧毀可疑無人機。

鄰近的台灣亦訂明重量250克以上的遙控無人機需實名註冊，操作重量一公斤至25公斤的無人機，且裝置導航設備，應經測驗合格取得相關操作證。

香港民航處現時僅靠沿用於載人飛機的《民航條例》規管，包括重量超出7公斤（不計燃料）的無人機，操作員須申請「飛機登記證」及「飛機適航證」、飛行高度不超過地面以上300呎（約90米）等，違者一經定罪，可處罰款及監禁兩年。

然而，目前大部分的無人機都輕過7公斤，民航處到2017年才委聘顧問研究規管，建議重量不超過250克的無人機毋須事先獲得民航處批准；若重量不超過7公斤，無人機需要註冊和展示標籤、操作人須註冊及接受培訓與考核，亦需購買第三者責任保險；若重量介乎7公斤至25公斤，除了上述要求，還需按照民航處規定，設有電子圍欄功能、安全防護保障裝置及購買更高保額的第三者責任保險等，屆時違例可最高罰款10萬元及監禁兩年，惟該法案直至2019年才提交立法會，原本去年底實施，惟拖延至今仍只聞樓梯響。

「遲到好過冇到，冇規管會造成意外同埋私隱問題。」工作中會用到無人機的私家偵探張大偉贊成實名登記及為無人機買保險，現時無人機的鏡頭解像度高，遠距離亦可清楚拍攝屋內人物的活動，而無人機也有機會故障墜機，若發生意外也可追究責任。

香港無人機航拍會創會人周亦樂指，英美、澳洲，日本及台灣等多地早已為無人機進行實名登記制及一系列規管措施，香港至今仍未執行比較緩慢，而新法例因疫情關係而延遲，相信最快在半年內通過並執行。他贊成推行實名登記，惟同時亦希望政府推出證書課程，讓市民獲得證書。

議員容海恩亦指，過往發生過不少無人機墜機致人受傷事件，也有財物損毀，情況嚴重，新法例延遲至今個年度才交立法會，直言香港現時法例過時，比起台灣及內地落後，而操作者質素參差，對人群安全欠保障，曾有無人機墜落到她住所，她曾找銷售商查找機主身份亦不果，故此希望盡快通過條例，完善制度保障市民。

過去3年涉及航拍機的投訴數字逐年上升，去年就有75宗，民航處發言人指，正檢討無人機規管機制，在2019年6月諮詢立法會經濟發展事務委員會，現正跟進事務委員會提出的意見，並就優化無人機規管機制草擬法例，以便盡快提請立法會審議。