公大校長黃玉山退休　稱反修例風波或因教育問題

香港公開大學校長黃玉山即將在月底退休，今（22日）總結7年來工作及退休心情。黃笑言過去7年工作「開心、沒什麼遺憾」。對於有指大學教育資助委員會要求將《港區國安法》教育列為必修，黃則認為不一定要將之納為必修，亦沒有政府官員與他討論過相關議題，而他認為過去學界對於國情教育亦做得不夠。

黃玉山自2014年起擔任公大校長，今年3月起接任為研究資助局主席，並將在月底退任公大校長，校長一職由城市大學特別項目總監及化學系講座教授林群聲接任。

黃今表示，自己從事教育界40年，任職公大的7年最有滿足感，例如由當時只有6000多名學生，至今增近一倍至逾1萬人，而研究經費在過去多年已累積至逾1億港元。

早前公大校董會亦通過改名為香港都會大學，黃坦言起初此校名亦非他最喜歡，但經過諮詢等程序後決定，其後覺得新校名能體現香港是大都會，有活躍及向前的感覺，亦非只標榜是理工科或文科大學，他期望在今年9月或更早可以採用新校名。改校名後，該校會構思改校徽，已收過1000個設計。

「港區國安法」列明政府應該開展國家安全教育。黃指，未有政府官員與他討論過相關議題，而他認為本港過去的國情教育做得不夠，年輕人應多了解國家發展，但國安教育不一定要在大學成為必修科。

黃在任期內經歷佔領運動及反修例風波，他認為是社會出了問題，但不能完全歸咎於教育，但教育亦非「完全冇問題」。