區諾軒用大聲公襲警　上訴庭指原審出錯　改判囚9星期

前立法會議員區諾軒被指前年7月警民衝突現場，先後用「大聲公」推一名警長的長盾及在一名警司旁邊高聲說話，被裁定兩項襲警罪罪成被判140小時社會服務令。上月他不服定罪的上訴被高院上訴庭駁回後，上訴庭今天（23日）就審理控方提出的刑期覆核。律政司一方指原審判刑低估了案件嚴重性，認為應判處監禁式刑罰。區則強調當時行為只為調停並確保示威者可安全離開。不過上訴庭法官就反駁指，當時區身後已接近沒有示威者，故質疑其說法。上訴庭三位法官聽畢控辯雙方陳詞後，同意原審裁判官梁嘉琪原則有錯，判刑過輕，改判區即時監禁9星期。

律政司一方今日陳詞表示，區案發時對警方非常不合作，多番警告下仍站在馬路上阻止警方清場，律政司不同意他當時在調停事件，認為他只為宣洩情緒。律政司代表又指原審未有仔細考慮及回應控方提出的加刑因素，區亦沒顯示真誠悔意，判處社會服務令並不足夠。

區諾軒的律師則力陳區已在事件後道歉，及強調他無意阻礙警方執行職務，且有向感化官表示對其所為感後悔。但上訴庭法官彭偉昌質疑，區的陳述書只是就其當時言詞致歉，而對感化官亦沒顯示出對其犯罪行為的悔意。另外區的律師又強調，區當時希望與警方指揮官對話，令警方停止推進讓示威者可離開。不過上訴庭3名法官都質疑當時區身後接近沒有示威者，只有警方防線後才有示威者，並認為區的行為並無作用。區的律師確認區是要保護警方防線後的示威者，而當時區身後有記者，他亦聽到有人跌倒，他才希望叫停警方推進。

區諾軒現時因為涉嫌觸犯《港區國安法》而被還押，今由囚車押到法庭應訊。據律師透露，區就本案已做了100小時社會服務，但上訴庭法官對此表示驚訝，指現時因疫情應已停止相關的社會服務，要求區在下午交出完成服務令的證明。