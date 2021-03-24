Dr.東：研究揭「間歇性斷食法」要選對時間　愈早進食可助控血糖

近年流行以間歇性斷食法減肥，不少研究更表明有關進食方式不但可以減重，更可穩定血糖。間歇性斷食法是指將一日三餐控制於特定時間內完成，例如於8小時內吃完三餐。惟最近有研究發現，開始進食第一餐的時間亦十分關鍵，愈早進食首餐，血糖愈穩定，愈能降低患糖尿病的風險。

間歇性斷食法中最常見的是「168」斷食，將一日三餐控制於8小時內進食，然後空腹16小時，例如早上10點開始進食早餐，晚餐便要於下午6時前進食，6時後便不能進食。雖然間歇性斷食法沒有規定要在幾點開始進食，但內分泌學會年會最近發表一篇新研究，發現愈早進食第一餐的人，血糖水平愈低，出現胰島素阻抗的程度亦較低，即使他們沒有在8小時內完成三餐，也有不俗的效果。

研究人員分析逾一萬名成年人的營養數據，根據他們的進食時間分成三類，第一類是每日在10小時內進食的人；第二類是10至13小時內進食；第三類是每日進食時間超過13小時。其後再將三組人分為早上8時半前開始進食，或之後才開始進食，總共有6組。

結果發現，每組的空腹血糖值沒有明顯差異，但早上8時半前開始進食的組別，較少出現胰島素阻抗的情況，且三個「早吃」組別都有類似結果，反映比起空腹時間長或短，愈早進食，對穩定血糖愈關鍵。研究團隊表示，胰島素負責將血液中的糖分轉換成能量，並控制血糖值，若身體對胰島素的反應變遲鈍，便會令血糖升高，亦即胰島素阻抗，屬糖尿病先兆。團隊估計，愈早進食可令生理時鐘更規律，起到穩定血糖作用。

上述研究亦與早前另一同類研究結果相似，《The Journal of the American Osteopathic Association》早前有研究發現，愈早吃晚餐，對改善胰島素的功能愈有效，建議採取間歇性斷食法的人，應將進食時間盡量推前，令空腹時間提早。以「168」斷食法計算，若中午才開始進食第一餐，晚餐便可能要在晚上8時才進食，如距離睡覺時間相隔不足3小時，變相影響消化功能。

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