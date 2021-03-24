中電為工商戶推節能計劃　有餐廳年省4萬元電費　

港府近年推廣節能減碳，而中華電力有限公司就推出多項節能計劃，協助工商客戶評估及更換節能設備，計劃過去2年總共節省2億7千萬度電，相等於超過6萬個家庭1年的用電量。有受計劃資助後更換節能設備的餐廳表示，計劃協助餐廳更換冷氣機及LED燈管，令餐廳一年節省4萬元電費，既減省成本又能節能減碳，認為計劃非常值得。

中電現時共推出3項計劃，包括「能源審核服務」、「綠適樓宇基金」以及「節能設備升級計劃」，期望為工商客戶提供設備評估服務後，資助客戶更換屋宇設備及安裝智能設備，添置更高效能的LED燈膽及光管和冷氣裝置。當中「能源審核服務」費用全免，為工商業界進行能源評估審核，客戶之後可再參與其他計劃，取得資助更換及添置節能設備。

有參與計劃的茶餐廳就表示，一共獲得20多萬元的資助，更換了100個LED燈膽及8部變頻冷氣機。茶餐廳負責人楊先生笑言，「以前餐廳用啲燈嘅色溫令人無咩食慾，依家換哂啲LED燈膽，隻色溫令客人有食慾左！」，他指計劃幫助他減少了15%的總電量，節省每年4萬元的營運開支。