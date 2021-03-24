港府遲澳門逾1小時宣布復必泰停接種　逾百市民今早打針爆恐慌

BioNTech「復必泰」一批號疫苗的藥瓶封蓋出現包裝瑕疵，香港、澳門即日(24日)起暫停接種，惟兩地政府的公布的時間相距近個半小時，香港今早至少有逾百名市民已接種出問題的復必泰疫苗，隨時掀起恐慌，有預約今日接種復必泰的市民到場後「摸門釘」，大罵政府安排失當、訊息混亂，直斥「垃圾政府」。

澳門當局今早8時41分率先發出公告，指早上收到復星實業(香港)公司的書面通知，需要即時暫停接種復必泰，並即時以手機短訊通知預約市民；而一海之隔的香港，雖然同樣收到復星的通知，但就在早上10時才施施然發新聞稿，較澳門延遲近個半小時，完全漠視市民風險。

據悉，本港有多間社區疫苗接種中心分別已為數十名至過百名市民打針，直至今早約9時才陸續接獲政府通知須暫停接種。東網讀者嚴先生投訴指，今早9時預約於大埔墟體育館接種復必泰，當時約有10至20名人士同樣等候接種期間，中心主任向現場人士稱已暫停安排注射疫苗，着日後再作預約。惟嚴離開現場後不久，約9時20分再折返回中心欲了解預約事宜，現場人員卻稱能如常安排接種。嚴接種後休息半小時期間，發現中心再度截龍，得知已全港暫停注射復必泰疫苗。嚴批評政府安排混亂，「一時又話打得，一時又話唔得，內部都無溝通，唔係我返轉頭就又要再等」。

另一市民黃小姐同樣今早9時預約接種復必泰，她今早預約於界限街體育館接種，但到達後才得悉全港已暫停注射。該中心於門外貼出中文告示，惟不少到場者為外籍人士，職員又未有協助，摸門釘的尼泊爾藉Raj表示，因不明告示內容而不知所措。白行一趟的市民譚生更直斥安排「垃圾」。