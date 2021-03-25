反黑冚荔枝角工廈無牌樓上吧 負責人及8男女被捕

深水埗警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，昨日（24日）晚上約11時20分展開代號「虎撲」的打擊無牌賣酒及違令場所行動，突擊搜查荔枝角長沙灣道883號一工業大廈單位，搗破一間懷疑無牌樓上吧。探員檢獲一批證物，包括570罐啤酒、21支烈酒、8部電視機、3組音響、2部飛鏢機及15個骰盅，總值約10萬港元。

行動中，探員拘捕姓吳(49歲)男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，單位內3男5女(21至49歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，8人亦違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書，每位罰款5,000港元。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。