叫停復必泰　市民唔轉軚　科興疫苗仍有大量預約名額

政府煞停復必泰疫苗接種計劃後首日，只有科興疫苗接種中心維持運作，在佐敦官涌的接種中心，今早(25日)陸續有已預約的市民到場接種，多為中年及60歲以上人士，有市民如約來打第2針，也有打第1針的市民表示，今日到場的人不算多，過程順利，問到近期連串事件會否影響他們對疫苗安全的信心時，多名市民都表示沒影響。

早上8時半左右，陸續有市民到官涌體育館的疫苗接種中心打針，謝先生表示，早已預約來打第1針，被問及近期接連發生接種疫苗後的異常事故，謝先生表示對疫苗有信心，除因自己是中國人外，也認為保護自己、隔絕病毒很重要。另有不願透露姓名的市民表示，對科興疫苗有信心，又指專家及醫生都解釋了異常事件的調查結果，事件不會影響他對防疫的安排。

疫苗網上預約系統今日只餘科興疫苗可供市民預約接種，截至早上約11時，除了門診外，提供科興疫苗的8間社區接種中心仍有大量預約名額。當中官涌體育館、林士德體育館、將軍澳體育館及天暉路體育館，更所有預約時段均全開「綠燈」，即每日都有大量名額，情況與昨日相若，未見市民因復必泰疫苗停打而一窩蜂轉打科興疫苗，反映疫苗預約率仍是「一潭死水」未見起色。