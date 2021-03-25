地政署助理經理採虛假供詞作內部調查　廉署落案起訴

一名退休地政總署助理經理，在2019年處理1宗涉及一名寮屋管制主任的內部調查時，疑使用一份由另一名同事作出而載有虛假要項陳述的書面供詞，以誤導地政總署。廉政公署昨日(24日)落案起訴他一項代理人意圖欺騙主事人而使用文件罪，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。他已獲准保釋，將於明天(26日)在觀塘裁判法院答辯。

61歲被告林之威案發時為地政總署助理經理，獲派駐該署的九龍、荃灣及葵青寮屋管制辦事處工作。廉署表示，地政總署於2019年8月初接獲投訴，指一名寮屋管制主任有2天在沒有值早班的日子申領逾時工作「補鐘」，而林獲指派進行內部調查。

但林之威在同年的8月20日，卻涉嫌使用一份載有虛假陳述的書面供詞誤導地政總署，指有技工在涉事的2日中，在辦公室見過該名接受內部調查的寮屋管制主任。

廉署補充，助理經理及寮屋管制主任的上班時間為早上8時30分，而前線員工包括技工則於早上8時開始工作。寮屋管制主任須輪流值早班，於早上7時45分報到以監督前線員工值勤，並可申領逾時工作「補鐘」。