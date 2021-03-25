沙田污水廠搬遷工程料2029竣工　將釋28公頃土地作民生用途

政府計劃搬遷沙田污水處理廠至對岸的亞公角女婆山岩洞，以騰出現時城門河口約28公頃土地發展，預料工程費達400至500億港元。渠務署署彭雅妮今(25日)表示，第1期興建主連接隧道工程順利，較預期快，料整體搬遷工程可如期於2029年完成，原址拆卸工程則於2031年完成。她續指，待工程接近完成會就騰出的現址土地作研究，發展局亦會跟進如何使用有關土地用於民生用途，重申過早規劃未必合適，最重要是盡快完成工程。

有關搬遷計劃為目前本港最大岩洞發展計劃，新廠房佔地14公頃，為本港最大的岩洞污水廠，其污水處理量與舊廠房相若，即每日處理約34萬立方米污水。彭表示，沙田污水處理廠於1982年啟用，由於是露天廠房，會有臭味隨風向飄散，或令居民受影響，而新廠房位於密封的岩洞，故不會有氣味問題。她又指新廠房佔地雖然較舊廠房細一半，但因科技發展迅速，令處理量仍能與舊廠相若，即達二級污水處理級別水平。

她續稱，岩洞項目涉及爆破工程，所有岩洞及連接隧道的總長度約為4.8公里，主連接隧道高20米、闊25米，相等於3條行車線。該署指會分上下2層爆破，目前已完成主連接隧道上層約350米的爆破鑽挖工作。傳統在完成爆破工序後，需由爆破工率先進入工地初步評估風險。

為進一步減低風險，她指署方花費20萬港元，研發出名為「岩洞探哥」的機械人，利用3D掃描環境，並以5G技術實時傳送至工作人員系統，代替人手探測，再交由交由地質師作安全風險判斷爆破後的空氣質素及結構安全等。

另外，本港下周將踏入雨季，彭指署方已完成渠務巡查，會及時清渠、在暴雨來臨前加強巡查淤塞黑點等。署方去年亦已剔除一個水浸黑點，即汀角路—船灣詹屋至黃魚灘段。現僅剩的4個水浸黑點，包括元朗新田石湖圍、大埔林村谷盆地及尖沙咀漆咸道南及南區薄扶林村的第一階段改善工程已完成，其中薄扶林村黑點第二階段工程已於去年8月展開。

她又稱署方正推動多項創科研發，包括與機電工程署優化「防洪健康碼」，安裝體積細小的傳感器，並利用政府物聯通，在偏僻地點輕易傳送數據至電腦系統監察。