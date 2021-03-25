上訴庭裁定共同犯罪原則適用於暴動案　不在現場也可入罪

新婚夫婦湯偉雄和杜依蘭連同一名女學生李宛叡，被控於2019年7月28日在中西區參與暴動，案件經審訊後，區域法院法官郭啟安裁定3人暴動和非法集結罪均不成立。及後律政司要求上訴庭釐清法律觀點，究竟不在犯罪現場但夥同犯案的被告是否都應被判罪成。上訴庭今日（25日）頒判詞，裁定夥同犯罪原則適用於非法集結或暴動的控罪，而入罪與否不一定與被告是否在犯罪現場有關，意味即使只是透過社交媒體發放訊息鼓勵他人參與，為示威者提供資金或物資，在犯罪現場附近把風提醒示威者警察的去向，又或是駕車接送示威者逃離現場，均可能跟主犯一樣，需付上非法集結或暴動罪的刑責。

律政司早前已表明，無意影響湯氏夫婦等人的無罪裁決，但希望上訴庭釐清的法律觀點，可應用到日後涉及相關控罪的案件。上訴庭指出，《公安條例》下的非法集結或暴動控罪，立法原意是要維護公眾秩序及安全，如果夥同犯罪原則不適用於該兩控罪的案件，則可能導致嚴重的法律真空，立法機關也沒理由將夥同犯罪的原則排除，令控方失去有用及實際的工具來處理共犯。

上訴庭關注到若夥同犯罪原則適用於非法集結或暴動罪之中，會否構成濫捕的風險，但上訴庭認為，和平示威者或圍觀者若不涉及暴力，是不會因該兩控罪而被捕。當和平示威演變成非法集結或暴動，和平示威者或圍觀者都應該及早離場，假若因為當時實際情況而未能離開，純粹身處現場並不會構成入罪。上訴庭重申，是否在犯罪現場並非構成入罪的先決條件，正如控方指出，現今示威者的分工縝密，包括在海外遙距控制場面的「主腦」、有人提供資金及物資、有人在網上鼓勵他人參與示威、有人在示威現場附近把風、負責幕後運送裝備或武器，甚至駕車接走示威者等，不論是主犯或同謀，都應該負上刑責。

辯方擔心任何人在社交平台上留言、發訊息，又或只是「讚好」，都有可能被視為協助及鼓勵犯罪，影響言論自由。但上訴庭強調，言論自由並非絕對，假借言論自由鼓吹參與非法集結或暴動不應獲得免責。