醫管局研放寬恩恤探訪　已打疫苗家屬可即日接受病毒抗原測試

公立醫院仍未恢復正常探病服務，現時只提供恩恤探訪服務，惟探訪者須於入院72小時前接受病毒核酸測試。醫院管理局行政總裁高拔陞稱，明白市民關心醫院探病安排，現時醫院只允許恩恤探訪，例如丈夫陪伴懷孕妻子生產等，但由於女士生產時間不準確，丈夫或要進行多次病毒檢測才能陪產，故局方正探討向已打疫苗的病人家屬放寬探病安排，包括試行快速病毒抗原測試，只需數十分鐘便可獲得結果，但仍需時研究其可行性。

他續稱，醫管局有意將探訪安排擴展至其他地方，包括希望做到特別安排，包括允許家屬到復康病房及療養病房探訪，當局亦同步正探討為住院時間較長的病人接種疫苗，暫時構思是為療養病人先接種，但要評估其身體情況。

對於急症室有病人等待期間失救致死，高指，急症室已檢討最近一些安排，例如安排醫護人員在病人等「上房」時定期為他們檢驗。

被問到醫管局職員會否參與宣誓，醫管局主席范鴻齡稱，是否宣誓應由政府決定，但他個人認為即使宣誓亦不需要8萬多名醫護人員參與，相信只是管理層需要宣誓。

他又提及，有一小撮醫護人員不斷作出破壞政府防疫的行為，包括號召市民杯葛安心出行、抹黑國產疫苗及注射計劃，局方對此惡意行為感極度反感及憤慨。不過，被問到誰人作出相關抹黑言論時，他僅稱：「你自己網上睇吓就清楚，我都收到好多朋友傳畀我。」