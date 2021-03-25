迫客簽約付款　6健身室職員判囚9至20個月

6名健身中心職員被指在2018至2019年間，8度以威嚇手段，強迫8人簽署健身會籍合約及付款，又要求他們拍片證明屬自願繳費，涉款超過過54萬港元。6人早前在區院經審訊後，被裁定具威嚇性的營業行為、非法禁錮、盜竊、普通襲擊等共22項控罪罪成，今（25日）移師東區法院判刑。區院暫委法官鄧少雄形容眾被告無所不用其極，心思熟慮且極之狡猾，直斥他們廿毫不留情欲壓榨事主所有積蓄，終判被告分別入獄9至20個月，另需賠償共約27萬港元。這亦是有關威嚇性營業行為的條例修訂後，判刑最高的案件。

6名被告依次是鄭可強、周仲恆、許家樂、黎家浩、楊朗鈞及劉樹軒，年齡介乎21至25歲。首被告是Fitness Express Company Limited的公司秘書，其餘5人是該公司的員工。案件涉及8名事主，年齡介乎18至30歲，他們大部分是學生，亦有人任職銷售員及裝修工。控方指稱，眾被告會在街頭向途經的事主搭訕，着對方到位於旺角或油麻地的分店參加健身服務簡介，以協助被告們「交數」。期間被告會查詢事主的個人資料，包括銀行戶口結餘，然後在沒有解釋內容下，要求事主簽署表格或合約，並立刻付費。最後，被告會要求各事主面露微笑拍攝影片，證明自己是自願購買有關健身服務。

有事主以為有關表格只是免費試堂申請，為了盡快離開故簽署。當他拒絕付款撕毀合約，站起並步入升降機擬離開時，有被告即與多名員工，合力出手擋𨋢門，又大聲說「你無得就咁走咗去，出嚟同我講清楚！」，繼而伸手捉事主衣領，當事主反抗，被告即喊「你打我，我要告你！」。另有事主想先通知家人才付款，有被告即時阻止，說「唔使打啦，你都唔想屋企人有事㗎嘛」。

海關不良營銷手法調查課監督葉冬菁在判刑後表示，海關在2018年起執行代號龍捲風的執法行動，打擊不良營銷行為，及後他們收到有本案的投訴，並展開跟進調查。葉指出，本案是《商品說明條例》下有關具威嚇性的營業行為在2013年修訂後，判刑最重的同類案件，她又歡迎法庭裁決，認為判刑具阻嚇性。