遏止外傭疫下跳工　入境處今年首兩月拒批申請宗數已超去年

疫情下外傭「跳工潮」惡化。入境事務處今年首2個月拒絕因涉嫌「跳工」的外傭申請簽證達到355宗，即平均每日6宗，超越去年全年拒絕的簽證申請宗數，甚至較2018年全年拒絕簽證申請多出一倍。入境處指，因應近日社會關注外傭「跳工」，入境處特別職務隊已加強審查經常轉換僱主的外傭的工作簽證申請。僱主組織表示，現時聘請居於菲律賓或印尼的外傭，所需時間較疫情前大幅增加，因此本地家傭市場大部分依賴在港候工的外傭，令外傭可以「揀工」。

據入境處的資料，懷疑「跳工」的外傭申請簽證個案會由特別職務隊跟進，而今年首兩個月，該隊已拒絕達355宗涉嫌「跳工」的簽證申請，比過去3年的每年宗數都要多。另外，外傭「跳工」情況近年有上升趨勢，入境處在2018年拒絕的相關簽證申請僅有165宗；至前年上升逾6成，達到267宗；去年再增至319宗，按年多約2成。

入境處表示，已在本周二(23日)與勞工處採取聯合行動，巡查有關職業介紹所，並提醒他們不應透過不良營商手法鼓勵或教唆外傭「跳工」，強調若有足夠證據證明外傭職業介紹所教唆外傭「跳工」或有其他不當行為，入境處與勞工處會採取執法行動。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，疫情下僱主若希望聘請身處菲律賓或印尼的外傭到港，需時可能長達約3個月，加上該兩國的疫情不穩，令現時大部分僱主傾向選擇已完約，正在港等候新僱主聘請的外傭。她指，由於本地家傭市場需求甚大，本地部分不良中介公司便會游說外傭「跳工」以賺取更多的中介費，外傭亦因而「揀工」，圖轉換及挑選較為簡單的工作，令「跳工」問題愈加嚴重。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，以往僱主請外傭，新聘請及已完約的外傭比例約各佔一半，但現時新聘請外傭佔比跌到約1至2成。他認為，有合約在身的外傭不一定會貿然跳工，提早完約可能有多種因素影響，建議入境處在審批個案時多聽取外傭及僱主雙方意見。