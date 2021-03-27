東方日報A1：九巴縮皮　退休員工福利搵納稅人畀

剛獲政府批准加價的九巴運用財技「縮皮」，將退休員工福利改由公帑埋單。東方日報獲悉，九巴將原本公司提供的退休員工免費乘車福利，轉嫁予政府提供的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（下稱2元乘車優惠），要求65歲或以上退休員工轉用新退休證，每次搭巴士會扣減2元長者車資，九巴雖會為其支付費用，但同時可獲取政府補貼的車資差額，藉此減省開支。工會料受影響的九巴退休員工有逾千人，涉及金額每年數以百萬元計，納稅人恐要為其埋單。有退休員工不滿九巴強制要求退休員工幫其套取政府補貼，認為有關福利應由公司全數承擔。

九巴現時會為退休員工提供免費乘車優惠，只要憑公司發出的退休員工八達通，便可免費乘車，毋須扣減車資。有退休九巴車長向本報透露，日前接獲通知，公司強制要求退休員工由前日起更換退休證，否則將無法再享有關福利。消息指，新退休證類似長者八達通，九巴事先會在卡內增值150元，每次坐巴士時會扣減2元長者車資，用完餘額後會由九巴作自動增值。

據該份通知列明，九巴要求持新退休證員工只可乘坐九巴、龍運、新巴及城巴路線，並保證不可用作其他用途，否則須即時向公司清還相關費用，公司有權追收相關利息，亦有權查閱相關交易紀錄。該名退休車長不滿公司以強制方式要求員工換證，認為九巴以此獲取政府2元乘車優惠的補貼，疑把退休員工應得的福利，轉嫁至政府承擔，而免費乘車是員工們辛苦為公司工作多年應得的福利，並非為公司賺取政府補貼的手段。

已退休的前九巴車長、香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠承認日前獲通知換證，預料可能涉及1,000至2,000名退休員工。他認為該做法對納稅人不公，強調退休員工福利是公司應有的承擔，不應改由政府負責。而據政府前年的檢討報告指出，在計劃下政府平均為每名長者每月補貼62元，若以2,000名退休人士計算，九巴因此獲得的補貼金額每年或數以百萬元計。

九巴並無否認事件，僅解釋新證拍卡聲音將與一般員工證有別，更換新證可方便車長識別，並強調會繼續承擔退休員工的應付車資，退休員工享有的乘車福利亦不會改變。

據了解，九巴於2012年政府推出2元乘車優惠時，已希望實施新安排，不過當時仍有餘力協助政府分攤該筆費用。據悉九巴近年發現濫用退休證的人增加，甚至曾有一張卡一日內錄得20至30次乘車紀錄，形容使用情況不合理，再加上相關優惠年齡門檻將由65歲下調至60歲，公司難以承擔巨額支出，故需要採用新安排。

運輸署指得悉九巴退休員工在更換新的個人八達通卡，仍可享用免費乘搭專營巴士服務的員工福利，該署事前並未接獲九巴通知有關新安排，已提醒九巴須繼續與員工維繫良好關係，保持勞資雙方的緊密溝通及尊重員工對公司應提供的福利的期望。

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