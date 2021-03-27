與逝者親友同行追憶生命　頌禮司：喪禮係一份禮物

心悅是一間殮葬商的生命頌禮司，工作除了協助逝者家屬策劃喪禮，在喪禮的過程中透過家屬所想的儀式為離去的生命頌禮，追憶生命，「喺過程睇佢哋（家屬）需要係咩，然後我哋有咩方法彰顯到離開咗生命嘅故事，然後可以令到呢個家庭延續佢嘅愛，同時抒發傷感。」

「生命頌禮就係Life Celebration，生命其實好值得去慶祝，生前可以慶祝，死後又可以慶祝。」一條生命離去，總有人會感到傷痛，有甚麼好慶祝的地方？心悅說，喪禮有笑，也可以有淚，「笑嘅地方係，我曾經同佢有一啲好深刻嘅回憶，可能係生活好瑣碎嘅片段都可以，籍住分享，其實大家都慶祝，曾經我同呢個人走過呢啲路，今日佢走到盡到啦，我們回想嘅時候，曾經相處都有值得高興嘅事。」

因此除了替喪禮張羅外，心悅很多時也會與家屬談到逝者的故事。「其實喺傾談嘅過程，好多時家人都係回顧緊佢嘅生命，當然回顧中有落淚、有不捨得，但對佢哋嚟講係抒發咗好多好混亂嘅感受，而將佢哋嘅焦點，從處理喪禮搬到，其實我哋都要處理你嘅感受。」心悅指她的工作是協助處理喪禮的實務工作，但情緒上就需要家屬自己處理，「但喺過程中我哋會陪住你。」

人生中有喜恕哀樂，因此家屬回顧逝者生命時，都不會只得快樂的回憶，「（家屬）都可以講佢唔好嘅嘢，但今日唔好嘅嘢，其實係一個轉化，當我們再提嘅時候，其實都可以放低。」因此她的工作經常提到「道愛、道謝、道歉、道別」，就是希望在最後一刻送別的時候，去為親人做一個最完滿的送別。

心悅認為在送別時道歉很重要，因為在最後一次面對那人時，如果都未放下，之後要處理的時間會再漫長多一點。她也明白不是每件事都很容易放下，但重點是要顧及情緒，「情緒從無得到正視，主要係成個社會文化問題，因為情緒係大家很怕的一件事。」

因此她覺得透過喪禮，親友可以一起去擁抱與分享情緒，也藉此告訴對方，「你有嘅情緒我都有，同埋你有情緒、你喊緊嗰陣，你唔係自己一個孤伶伶咁喊，我喺你側邊，你有我，我又有你。」

喪禮中有很多集俗與儀式其實也充滿心思，但心悅指若參加者忽視了背後的意義就會令環節流於表面，她以吉儀為例，指內裏硬幣原本是感謝親友來喪禮，給對方乘車走，糖果則是希望對方在送別的難過有一點甜，但很多人會說要盡快用盡那硬幣及糖果，像是很害怕如把它們帶回家會有不好的事情發生，「其實都幾得意，呢個原本係用嚟多謝你，同埋令你有啲開心，但最後演變出嚟係不可以帶返屋企。」

心悅指死亡經常都會有這種渲染，也令她反思死亡是否真的如此壞。「死亡固然唔係我哋想面對嘅嘢，因為分離嘅痛真係好痛，但死亡裏嘅祝福唔係消失咗，個祝福就係有個家人過身，我哋去團聚去表達對佢嘅愛，我哋要好好送別佢，我哋仍是一家人。」

她形容生命頌禮是一份禮物，而送一份好的禮物不一定要高級的安排，「嗰種好唔係要外表好，而係全家人好真，可以好真咁覺得佢唔好，可以好真咁唔捨得佢，呢啲係好感動。」她認為一個喪禮沒有人的真實情感是不行的，「死亡唔一定只有黑色，唔一定只有白色，都可以好溫暖。」

香港教育大學（教大）宗教教育與心靈教育中心，與華人永遠墳場管理委員會（華永會）共同舉辦大型生命教育項目「終‧生‧大事」，其中「『回想生命的喜悅』生命教育多媒體創作比賽」正徵集相關照片及微電影，期望參加者在創作過程中，能重新思想生活中快樂的片段。比賽附設免費公開講座，由專家就生命教育作分享，並由專業拍攝團隊分享攝影及拍照的入門技巧。