懲教署被指兜亂在囚人士私家飯　署長胡英明斥有人抹黑

一直關注在囚人士的組織「石牆花」今（27日）在社交專頁發文，指近日赤柱監獄部分在囚人士收到私飯後，發現飯盒「打大風，餸菜被弄得橫七豎八」。懲教署回覆東網查詢時指，經初步了解後，並無此事發生，又稱連續多日，個別人士及組織對還押在囚人士的安排，作出失實報實及指控，企圖抹黑懲教人員及現有保安機制，署方予以嚴厲譴責。

據「石牆花」的貼文指出，近日赤柱監獄部分還押及在囚人士收到私飯後，發現「飯盒打大風，魚扒變魚蓉，蒸蛋變蛋蓉」，又指出該監獄新來的保安組職員在抽樣檢查中，把飲品粗暴地「過杯」，令不同種類的飲品混合、分量亦變少，形容「杯杯嘢都變成怪味兩溝」，稱事件或與早前47名曾組織或參與民主派初選人士被捕及還押有關。

懲教署回應事件時指，經初步了解後，並無此事發生，強調院所管方按既定程序，搜查所有交入的私人膳食，防止違禁品流入懲教院。署方又指，對於連續多日個別人士及組織對還押在囚人士的認可交入物品、私人膳食種類及保安搜查方法等安排，作出失實報實及指控，企圖抹黑懲教人員及現有保安機制，予以嚴厲譴責。

據資深懲教人員透露，自從黎智英等人陸續被囚禁，署長胡英明已經預計要面對新一波的抹黑衝擊，所以早前作出指示，對在囚人士的衣食住行各方面小心處理，尤其是一些敏感人物，防止有心人有機可乘，認為前線人員近來做事十分小心，認為今次指懲教人員專登「兜亂」交入的私人膳食的指控，可能性極低。