漁護署棘線疑再傷猴子　「兇器」隨地丟　市民轟署方如同謀殺

漁農自然護理署於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場加裝帶刺圍欄作保安用途，疑導致多隻猴子嚴重受傷，惹來各界抨擊，終「跪低」稱會將棘線換成普通鐵線，以降低風險。東網記者今日(27日)到現場發現，僅有部分棘線換成普通鐵線，仍有大批猴子在棘線上行走，險象環生。東網早前建議改以不帶棘線、用整幅微斜透明膠製直排擋板作圍牆，而直排擋板因為有接駁口，更換膠板會更容易，既透視到內外情況，又可以循環再用十分環保。有學者批評署方懶理動物感受，需要媒體報道後才後知後覺更換鐵線，並建議署方應盡快使用膠板，以策安全。另有市民批評署方加裝棘線如同「謀殺猴子」，而日前疑被署方棄於地上的棘線，今早要由市民自發清走，署方亦被批管理不善。

記者現場所見，仍有大量棘線未被換成普通鐵線，不少猴子繼續在棘線之間攀爬、打鬧，更有猴子靠在棘線上，令人望而心驚，現場仍見到有猴子大髀疑被棘線所傷、傷口範圍大、尚未痊愈，血肉清晰可見。

至於疑為漁護署人員剪走棘線後棄置於地上的長形棘線，今早已由到訪市民自發清走。市民馮先生目擊事件，他坦言周末很多家庭到訪金山郊野公園，署方將棘線放於地上，對人、對猴子都相當危險，直言「細路行過仲得了嘅」，狠批署方做法過分、管理不善，表明若日後再見到類似情況一定出言相勸、並向署方投訴。

市民蘇先生直斥署方加裝棘線的做法非常有問題、非正常做法，認為猴子不知危險，若被棘線所傷，傷口亦被感染，無人醫治更會致死，認為如同「謀殺猴子」，批評政府「好唔掂」。