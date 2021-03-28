鴨脷排街渡無牌經營　水警巡邏即停運　大批遊人滯留惹不滿

香港仔鴨脷排燈塔碼頭對開海面昨午(27日)發生撞船事件，網上流傳片段指事件與2艘街渡「爭客」有關。東網記者今晨(28日)返回現場視察，有水警及海事處船隻在附近一帶海面上巡邏，維持附近航海秩序，以防事件再度發生。而涉撞船事故的街渡其後駛至現場，水警小艇隨即上前調查。

據悉，另一艘涉事的受損街渡現正停放在船廠等待維修。有經營鴨脷排街渡服務的船家直指涉撞船的紅色街渡為「海上霸王」，行內其他船家都「驚咗佢」，不敢與其爭生意，亦聲稱該艘街渡在去年亦曾在避風塘與其他船隻有類似碰撞。船家更透露有人懷疑曾經多次超載，影響航行安全。

每逢假日有不少行山人士由香港仔玉桂山出發，經由連島沙洲前往鴨脷排觀賞海景，小島盡頭的玉桂山燈塔更是遊人打卡景點之一。惟潮漲時連島沙洲無法通行，加上有部分行山客不欲原路折返回程，故有船家在燈塔對開碼頭經營街渡服務接載遊人返回香港仔海濱等地。

然而，相關街渡服務並非合法持牌經營，因此今晨水警到場巡邏時，船家未有出海載客，大批行山客因而被困鴨脷排。有來港工作多年的外籍人士稱，過去多次到訪鴨脷排，每次回程均乘搭街渡離開，亦曾乘搭涉撞船的街渡，並不擔心安全性，反而擔心現時水警在現場一帶巡邏，自己不能乘船離開。

行山客鄺小姐則直斥政府「斬腳趾避沙蟲」，明知有大量遊人乘搭街渡回程，應一早做好發牌機制，今日在無通知下突然巡邏，令人無法上船，擔心有遊人筋疲力倦、糧水準備不足，無法乘搭街渡回程，因而沿路折返時出事。強調政府應以行山人士安全為主要考慮，制定政策發出牌照管制街渡，而非以消極方式解決問題。