馬鞍山昂平流浪牛疑被當活靶　身上有疑似子彈傷痕

繼西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，有市民今日(28日)到馬鞍山昂平行山，從昂平高原行至大金鐘期間，驚見牛隻「1034」受傷，身上有不少疑似「彈孔」的圓形傷痕，疑曾被人當作活靶。據悉，市民已通知愛護動物協會及漁農自然護理署，警方亦已前往了解。

牛牛義工聯盟今午於其社交媒體專頁發文，指有市民報料，於昂平高原行至大金鐘時，驚見受傷牛隻「1034」。從相片所見，牛隻身上有不少疑似「彈孔」的圓形傷痕，未知是否曾有人以氣槍射牛，其中一個傷口較深。

警方表示，今日下午2時57分接獲行山人士報案，指於馬鞍山昂平近大金鐘發現一隻牛受傷，警方及漁護署人員接報到場，經初步調查，案件列作發現受傷動物，受傷牛隻已在現場接受治理。

東網記者下午約5時亦到場視察，並找到受傷牛隻，只見牠遍體鱗傷、頸上有多個傷口，部分傷口仍在淌血，亦有蒼蠅於其傷口處徘徊。

據了解，該牛隻頸及腿部有共約7個與1元硬幣面積相若的傷口，漁護署獸醫決定不到場，憑照片亦未能斷定受傷原因，懷疑傷口由牛隻之間打架造成，受傷牛隻經漁護署簡單治理後已放走。