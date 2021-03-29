滯英港人4月下旬可乘指定直航回港　低風險地區來港隔離減至14日

港府早前收緊多項入境措施，食物及衞生局局長陳肇始今（29日）指，放寬英國禁飛安排，當局將於4月下旬安排指定航班，讓在英國的港人直接回港。此外，當局亦將澳洲、新西蘭及新加坡列入低風險地區，從上述地區回港人士於指定檢疫酒店隔離，將由21天縮短至14天及7天自我監測，另第19日將作強制檢測。當局指本周內會向航空公司發出指引，料最快下周開展。另外，考慮到內地疫情持續穩定，港府研究擴展「回港易」計劃覆蓋範圍，由廣東省及澳門擴展至全內地經機場回港的港人。

英國、南非、巴西及愛爾蘭早前被列入極高風險地區，登機前21天曾逗留上述地區超過2小時的人士，將不會獲准登機前來香港。陳肇始指，考慮到英國確診數字下降，及疫苗接種進度，港府正與航空公司商討，於4月下旬派出指定包機到當地接載港人回港，抵港後仍須在指定酒店檢疫21天，並需於機場「檢測待行」，檢疫期間第7日、12日及19日進行檢測。

至於中風險地區，陳肇始指，從有關地區回港人士，如已接種新冠疫苗，可放寬到酒店隔離14天及7天自我監測，未接種者則維持21天，當局會視乎當地疫情轉變作出調整。至於從高風險地區回港人士，就維持在指定酒店檢疫21日。