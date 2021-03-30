老婦打科興疫苗後死亡　衞生署疑隱瞞事件

再多一名接種者打完科興疫苗後死亡，涉及一名年過八旬的獨居婦人，接種疫苗後翌日暴斃在家中，經法醫及醫護判斷與疫苗無直接關係，但衞生署卻沒有呈報專家委員會及公開事件，企圖隱瞞。連同此宗個案，至今累計14人接種新冠疫苗後死亡，當中12人接種科興，2人接種復必泰疫苗。有病人組織表示，明白當局不是刻意隱瞞，但考慮到公眾對新冠疫苗的關注度極高，故資訊透明度上要符合公眾知情權，否則的話會打擊市民接種疫苗的信心。

據悉，一名八旬獨居婦人居住馬鞍山，本月20日接種科興疫苗，翌日在寓所不省人事，直到兒子前來探望才發現。據悉，當日救護員到老婦家中後，已證實她死亡，遺體移送公眾殮房，由衞生署負責解剖、查核死者有否感染新冠病毒或接種疫苗，以進一步判斷死因與疫苗關係等跟進工作。

醫院管理局表示，沒有接獲與死者背景脗合的個案。衞生署表示，確實有一宗類似個案，根據初步解剖報告及醫生的判斷，認為死因與疫苗沒有直接關係，並不符合呈報準則。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，公眾對新冠疫苗的影響十分關注，專家委員會即使判斷個案與疫苗無直接關係，但仍需進一步調查及完整解剖報告，才會排除是否完全無關，而衞生署醫護憑什麼臨床資料得出其結論，相信公眾亦會想知道，若當局未能釋除疑慮，只會打擊公眾對疫苗的信心。