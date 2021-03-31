西貢豪宅淪製毒工場　海關拘一建築工檢逾7千萬可卡因

海關毒品調查科人員經線報分析及深入調查，於前日(29日)黃昏派員掩至西貢區展開緝毒行動，期間截查一名形迹可疑男子，在其身上紙袋檢獲約2.2公斤的懷疑可卡因及霹靂可卡因。關員其後將該名男子押至附近一個豪宅單位，在單位一個巨型夾萬內再檢獲約重52公斤用汽車品牌包裝作掩飾的懷疑毒品可卡因，毒品總市值約7千萬港元。該名男子已被落案起訴一項製毒及販毒罪，案件將於明日在觀塘裁判法院提堂。

被捕25歲本地男子報稱任職建築工，惟海關經調查後相信，該名男子負責租用涉事約600呎的豪宅單位，並在單位內進行製造霹靂可卡因的程序，亦相信被捕男子曾受專門訓練，懂得用較少見的化學原材料及物料將霹靂可卡因淨化，令其外表更為雪白以提高售價。海關其後召政府化驗所人員到場搜證，亦證實單位內有製毒活動的痕迹。

海關毒品調查科指揮官方向榮指，今次行動中檢獲的毒品貨源相信來自多個不同生產商，用以供應本地市場，目前估計僅有小量流出市面。連同在上月月底一個秘魯抵港的貨櫃中檢獲的80公斤懷疑可卡因，海關在一個月內破獲市值共約2億港元可卡因毒品。海關將繼續採取源頭打擊策略打擊販毒活動，強調販毒及製毒均屬嚴重罪行，經定罪最高可被判終身監禁。