求職變投資騙案67人失300萬　警破詐騙集團拘6男女

警方關注近月本地失業率上升，求職騙案數字有上升趨勢，遂與勞工署保持聯繫，主動調查懷疑求職騙案情報。勞工署於去年下半年起接獲多個求助，指多名受害人受僱於同一公司，於工作數日內疑因拒絕公司安排投資，而被無理解僱兼拖欠薪金。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陳日淮指，經分析調查發現受害人分別受聘於一間位於九龍灣的裝飾品貿易公司，以及一間位於油麻地的公司。警方發現兩間公司的董事為同一人，而日常經營的人員亦由同一團夥扮演。據了解，兩間公司均為「空殼公司」，並無實際營運證據，惟有人以該公司名義，在求職報刊及網站上列登招聘廣告，聲稱以月薪至少1萬3千元聘請文員及辦公室助理。

求職廣告上標明的工作職能簡單，吸引不少求職者應徵。而騙徒面試受害人期間，會查詢大量個人資料，估計用以評估受害人的警覺性及經濟能力。受害人受聘後，僅被安排進行簡單抄寫工作，期間，由詐騙團夥扮演的同事會不斷與受害人聊天「套料」，了解其背景及投資習慣等。又聲稱在公司工作必需開設一個指定投資戶口，並吹噓曾經在該平台投資獲利，以吸引受害人。

當受害人答應開設戶口時，騙徒會陪同受害人到櫃員機提款，並於收取款項後將一個投資戶口號碼及密碼的手寫紙條交予受害人，並鼓勵受害人以公司電腦登入帳戶進行投資。部分受害人照做獲利後，更被要求加碼注資，惟當她們要求提取款項時，騙徒又會以不同藉口推搪。而當受害人不願開設戶口或拒絕再加碼時，騙徒隨即聲稱其投資款項已全數虧蝕，並會將受害人即時解僱，當中大部分受害人亦無法取回薪金。

警方經統計，初步相信至少有67名女受害人誤墮陷阱，年齡介乎29至64歲，大部分為待業或家庭主婦，各人分別損失1萬至80萬港元不等，涉款一共約300萬港元。警方於前日(3月30日)展開行動，搜查全港多個地點，包括兩間涉案公司地址，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男3女(29至61歲)，相信包括詐騙集團的主腦及骨幹成員，不排除有更多人被捕。

警方在行動中檢獲超過30部電腦、相關僱員合約、20萬港元現金及一批相信用作道具的金飾，行動期間，警方發現至少10名受害者在公司辦公室內，其中8人正等待見工，尚無財物損失。呼籲市民如懷疑自己為案中受害人，可盡快聯絡警方。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察黃仲禮指，市民在求職時應先了解公司背景、規模及業務性質，如預到報酬異常優厚、工作性質輕鬆，又或聲稱無需學歷及經驗的工作時，應提高警覺，在上班前亦應避免預繳費用，在僱主要求繳交保證金、課程費用時，應小心慎重避免財物損失，亦應好好保護個人身份證明文件及銀行資料，以免被不法之徒用作洗黑錢等非法用途。