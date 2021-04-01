新地獲批馬灣公園第二期地　須3年內活化馬灣舊村

馬灣整體發展計劃拖足廿多年仍未完成，政府昨日(3月31日)終於公布，已簽立批地文件，以象徵式地價批地予新鴻基地產全資擁有的馬灣公園有限公司，以發展及營運馬灣公園，批地期限至2029年12月30日；至於馬灣公園第二期，即荒廢多年馬灣舊村，新鴻基須在批地日期起計3年內建成並開始運作，修復和翻新馬灣舊村，届時將提供餐飲零售等設施，最多最多運用5,735萬港元作興建。

政府指與新鴻基在1997年6月簽署項目協議，訂明在馬灣島推行各項發展項目，包括興建馬灣公園，當中第一期於2008年起營運，惟第二期因項目協議未訂明細節和落成日期，故一直未有進展。雙方經過磋商，同意馬灣公園第二期發展會保育、修復和翻新馬灣舊村，提供藝術工作室、工作坊、零售，以及餐飲地方。至於村內歷史遺迹，包括天后廟、九龍關紀念碑和碑石、「梅蔚」石刻，均會保育。

政府昨日表示，已簽立批地文件，將整幅馬灣公園用地，以單一批地方式批予新鴻基地產全資擁有的馬灣公園有限公司，批地期限至2029年12月30日，並在期限屆滿前雙方同意下可再考慮續期；政府並會收取象徵式地價，以符合馬灣公園作為不賺取利潤的社區計劃性質，但新鴻基須在批地日期起計3年內，完成和開始運作馬灣公園二期。

根據協議，新鴻期最多可動用5735萬港元作興建馬灣公園第二期。政府表示，該筆款項是馬灣公園發展的開支上限10.31億港元中未動用的餘額，新鴻基將自行承擔所有額外建築費。政府表示新鴻基已付還政府共3.4億港元利息。

新鴻基回應東網查詢時表示，馬灣公園第二期的概念為保育和活化馬灣舊村風貌，會盡快動工，期望為市民和旅客提供另一消閒熱點。但坦言由於馬灣公園面對的交通限制，因此連年虧損，正與政府部門商討爭取放寬有關限制並引入專營巴士。