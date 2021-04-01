團體推食肆低成本換氣5部曲　通風評估分析一條龍

港府要求提供堂食的食肆於4月底前，確保店內每小時換氣量至少6次，或已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備；若未能如期達到相關目標，可事前向當局申請寬限。但面對港府列出的要求，飲食業界顯得無從入手，有環保團體聯同專家推行「安全空氣·無毒空間」計劃，為業界提供低成本換氣解決方案，並促政府為業界提供津貼。

世界綠色組織聯同室內環境測量及改善專家、室內設計師、空氣淨化設備廠商等組成應援團體，為飲食業界提供支援。該團體設計的「安全空氣·無毒空間」餐館通風緩解方案，包含5部曲，包括室內環境及通風評估、分析數據及提案、執行改善方案、以空氣監察系統長期實時監察室內環境及通風，以及提供認證。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，上述方案可避免巨型工程，同時店舖不用停業，亦可減少廢物產生。室內環境測量及改善專家羅國湧則提到，以往為不少食肆改善室內換氣，以500平方呎的餐廳為例，若要做到每小時2至3次換氣量，每月電費已達6,000港元，坦言若要再改裝並將換氣量加大至每小時6次，電費至少增加60%至70%，當中亦涉評估及進行工程，食肆亦有機會要停業，加重店主經濟負擔。

團體相信方案可為飲食業界提供符合政府要求、符合消防及環保條例，以及經濟可負擔的產品及解決方案；店主往後更可利用空氣監察系統，實時監察店內環境及通風，毋須再藥石亂投，擔心「使咗錢但冇用」。團體現時亦提供網上或電話免費諮詢服務。