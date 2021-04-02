智傭易推出不足1個月收6138申請　議員大讚入境處推陳出新

入境處上月初推出「智傭易」服務，讓外傭或僱主可足不出戶，透過網上「一條龍」式辦理續聘外傭工作簽證，新服務推出不足1個月，已收到6,138宗申請，日均申請量較以往升近3成，深受巿民歡迎。新服務省時方便之餘，亦免卻申請人到辦事處排隊辦證，減低染疫風險。有議員大讚入境處推陳出新、與時並進，善用科技提供適切服務，體貼又深得人心，促其他部門向入境處借鏡。

入境處總入境事務主任（外籍家庭傭工）陳嘉兒表示，「智傭易」自上月5日推出，截至同月31日，共收到 6,138 個網上續聘外傭申請，相比新服務推出前，日均申請量上升近3成，反映服務受巿民歡迎。

談到推出「智傭易」的初衷，陳表示，本港去年受疫情影響，多個部門的部分公共服務暫停，公共地方的人流要減少，或令外傭續證受阻，她指：「入境處不斷檢視流程細節，想推出一項服務，既能加強創新科技應用，又可以提升服務質素及效率，可以話係與時間競賽」，結果憑着處方人員專業精神，上下一心合作，終推出了新服務。

現時「智傭易」適用於3個類別續聘簽證申請，即續約、完成現有合約的剩餘期間或延後返回原居地。申請人只須準備好文件，利用手機、平板電腦或家用電腦，透過入境處外籍家庭傭工網上服務專頁或流動應用程式的「智傭易」服務，上載文件並遞交有關申請，全程需時不足10分鐘。而使用手機或平板電腦，更可直接拍攝文件上載，簡單方便。

當申請獲批後，處方會寄出申請結果通知書及一般繳款單，申請人可循多個方法繳付簽證費，包括轉數快、網上銀行、銀行自動櫃員機等。待處方確認收妥費用後，會把簽證或延期逗留標籤以「掛號」形式郵寄至僱主地址，僱主只須按指示把標籤貼在外傭護照即可。

陳又強調，雖然新服務是在疫情下誕生，但即使疫情完結後仍會繼續運作，甚至研究擴大服務範圍。根據資料，截至今年2月底，共有37萬名外傭在港工作，其中菲律賓籍佔55.7%有206,481人，其次為印尼佔42%有155,477人。處方去年共收到300,129份外傭工作簽證申請，當中63%即189,124屬續聘簽證申請。

對於有意見指，以往申請人要到入境處的辦事處排隊辦證，需於辦事處等候，今次入境處的新措施可謂力求創新、盡善盡美。議員葛珮帆對此表示贊成，並指其實該處服務一直優秀，是其中一個樂意推陳出新、善用科技的部門，例如以往推出e-道及機場人臉辨識機核實身分的自助閘口等。直至今次推出「智傭易」，除再次善用科技外，亦體恤巿民需要，其貼心服務及創先精神，值得其他部門學習。