你要知：即食生蠔風靡全港　唔想中伏要識揀

近期香港興起來自日本，標榜即開即食的盒裝海鮮，有生蠔，帶子及螢光魷魚等。有人或會對這些食品信心不足，怕吃完屙嘔肚痛，但又想一嘗滋味。到底這類即食海鮮為何會突然流行？選購時有甚麼貼士、吃不完又應如何處理？就由食品零售店老闆陳寶明為大家一一拆解！

陳表示由於疫情關係不能外出旅遊，因此有供應商引入日本每年10月至4月盛產的生蠔、帶子等食品，即使不能出國，仍能享用當地時令美食。陳提醒市民選購時要留意商舖的擺放方式，「唔建議揀放在冰水上的，因為有某啲食品包裝並唔係完全密封，如放喺冰水上會好容易有啲未消毒嘅水入咗盒生蠔裏面，有機會有細菌孳生。」

有盒裝海鮮標榜即開即食，陳表示進食前不需要事先清洗，「因生蠔在日本漁船捕獲後，直接送到加工場進行消毒工序，入盒前會加入無菌水，包裝好送到機場，再直接運嚟香港。」陳又指市面上不同包裝的即食食品，代表來自不同產地，「有來自宮城、北海道和瀨戶等地，只要留意盒上的食用期限，揀新鮮貨就問題不大。」

萬一吃不完一整盒應如何處理？陳建議如開盒後未能完全吃完，其後最好煮熟進食，「一般即食生蠔食用期限大概2至3日左右，但始終開咗盒，接觸咗細菌會較易感染，食完可能會唔舒服。」陳強調即開即食是沒有問題，但若然腸胃比較敏感的人，便需自行衡量是否適宜食用。另外如果開盒後發現有異味，即有機會變壞，就千萬不要食用。