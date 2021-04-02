泳池重開首日　大批泳客毋懼疫情到場游水止癮

政府早前公布放寬部分防疫措施，包括由今日(2日)起有條件重開泳池及泳灘，泳客需遵守一系列防疫措施。東網記者今天早上到摩理臣山游泳池巡視，泳池外現派排隊人龍。

今日是復活節假期首天，早上9時許，灣仔摩理臣山游泳池外已排起約30人的人龍，當中不乏推着嬰兒車的一家大小及長者，但需要有人離開才能讓排隊人士入內，人龍一度排出馬路，每人須排最少半小時。政府規定，泳池內的人數不得超過最高容量的30%，換言之該泳池只可以容納135人。入場人士需掃描安心出行二維碼或登記個人資料，而泳池範圍內除在游泳、淋浴、在更衣室及泳池之間或在兩個泳池之間行走時、或熱身期間，必須一直佩戴口罩。

記者現場所見，場內只開放主池及訓練池，泳客相當疏落。場內有最少2個游泳班上課，習泳池及幼童池則暫停開放。大部分泳客上水後都會戴回口罩，而游泳教練在池邊指導學生時，也必須戴口罩。

泳客黃先生表示，很開心泳池重開，距離上一次游泳已是去年年底，因此會做足熱身、且先在淺水區練習。現時入泳池須戴口罩，黃先生坦言有不便，但亦要遵守。雖然疫情未止，但他不甚憂慮，認為風險可以承受。未來幾日的長假期，他計劃在工作、運動中渡過，會減少外出及聚會。

泳客富哥形容心情「喜從悲來」，之前一星期會游五、六日，但政府關閉泳池至今，已經多月沒有游泳，所以就算今日要上班也特地抽空來泳池。 由於之前泳池重開，已經實施過相關的防疫安排，所以他認為不會帶來不便，但他前面有長長人龍，預計要排多於半小時才能入到泳池。

此外，政府亦規定營運者要每日最少一次清潔及消毒設施，員工則需每14日接受病毒檢測等，戲水池、兒童池、幼童池及按摩池須繼續關閉。