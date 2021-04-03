將軍澳新都城二期強檢　逾百人輪候檢測　市民批資訊混亂

新冠肺炎疫情未止，本港昨（2日）錄得1宗本地感染源頭不明個案，涉及一名33歲無業漢，潛伏期及傳染期曾多次到將軍澳新都城中心二期購買外賣。衞生防護中心昨將二期列入強制檢測公告，並於地下設立臨時檢測站，今早有逾百市民「打蛇餅」排隊輪候檢測，等候時間至少逾1小時。有市民批評當局發放資訊混亂，需要透過網上資訊才得知需強檢。

衞生防護中心於新都城二期商場地下的設置約9個流動採樣站，惟現場所見，排隊人龍一直未減，直至今午約3時，仍有過百人等候檢測。

陳小姐聯同7名家人來做檢測，她批評當局發放強檢公告欠透明及混亂，自己透過網上媒體才知悉需要強檢。她原本已預約今午5時到坑口的社區檢測中心進行採樣，惟今早才得知新都城二期外已設置採樣站，等候約1小時才完成檢測。她建議，當局可將資訊放在當眼處，「我哋年輕人都收唔到資訊，更何況喺老人家」。

衞生防護中心昨要求在3月19日或之後，曾到訪該將軍澳新都城中心二期兩小時的市民，須於4月5日或之前接受檢測。