長沙灣熟食市場建過渡屋僅120單位　區議員倡建公屋數量倍增

因出租率及客流不足而關閉近兩年的長沙灣熟食市場，發展計劃議而不決多年。本報獲悉上址現已清拆，「歸零」的地皮料興建可提供120個單位的過渡性房屋，預計2023年第一季落成。不過，有當區議員認為上址未被善用，地盤佔地逾萬平方呎，但擬建的單位數量卻少得可憐，形容「雞肋都稱不上」，質疑當局有浪費市區靚地之嫌。若政府在上址興建新十字型公營房屋，粗略估計可提供逾350單位，較過渡性房屋的構思單位數增近兩倍，希望當局審慎作出決定。

位於長順街的長沙灣熟食市場早於1982年落成，佔地約1.5萬平方呎，原有28個攤檔。本報得悉，上址今年1月已完成清拆工程，地盤已平整妥當。上址屬地政總署編配的臨時撥地，須定時續期。據悉，運輸及房屋局收到3個非政府組織(NGO)申請在上址發展過渡性房屋的建議，並已展開評審工作，上月剛完成甄選，獲選機構本月可向運房局申請資助，及向地政總署申請短期租約以落實計劃，預計項目工程可於明年初展開。

城市規劃委員會指出，如經運房局轄下的專責小組統籌，在位於市區及新市鎮地區的永久建築物內，發展為期不超過5年的過渡性房屋，可視為屬分區計劃大綱圖內經常准許的臨時用途，毋須規劃許可。

深水埗區議員甄啟榮對熟食市場地皮發展另有看法，他直指上述地盤佔地逾萬平方呎，鄰近荔枝角地鐵站，明明發展潛力甚大，現時的計劃卻僅興建百多個過渡房屋單位，實在浪費地皮，也無助苦苦排隊上公屋的基層家庭。他建議當局考慮在上址興建公營房屋，善用市區靚地，「假設以新十字型設計起公屋，樓高35層，一層10伙，估計能較原定計劃提供更多單位」。

社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，今次並沒有遞交申請。他約兩年前曾到上址視察，認為地皮適合作過渡屋用途，深水埗區劏房問題嚴重，大批人口居於不適切居所，認為若政府欲將該地長遠發展為公屋，「由冇到有」估計亦需數年時間，當中可作過渡屋，協助當區居民改善生活。