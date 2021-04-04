Fb逾5億用戶外洩資料在黑客論壇公開　包括香港用戶

美媒《商業內幕》（Business Insider）上周六（3日）報道，社交網巨擘Facebook（Fb）有多達5.33億個用戶個人資料，早前在一個黑客討論區被公開，涉及106個國家及地區，其中香港亦有逾293萬用戶受影響。外界憂慮不法分子會利用這些資料犯案，Fb回應則指相關資料非常舊，他們已於前年解決問題。

報道指，以色列網絡犯罪情報公司Hudson Rock的技術總監加爾（Alon Gal）上周六在Twitter表示，Fb有大量資料外洩，在一個低級的網上黑客討論區曝光，形容若大家都有Fb帳戶，該帳戶登記的電話號碼很大機會已流出。受影響用戶來自上百個國家及地區，除了香港外，美國佔逾3,200萬個，英國和印度亦分別有1,100萬及600萬個。

加爾在貼文中表示，涉及資料包括帳戶ID、姓名、位置、出生日期、電郵地址、建立帳戶日期、感情狀況及個人簡介。他批評Fb對用戶資料徹底疏忽，認為不法分子肯定會把這些資料，用於社交工程、詐騙、黑客行為、市場推廣等方面。他又指，雖然Fb已無太多補救措施，但仍應通知用戶有關情況，讓他們警惕可能出現利用其個人資料製造的網絡釣魚或詐騙行為。

《商業內幕》核對部分被公開的用戶資料，證實內容與Fb某些用戶的身份脗合。另有英媒指，外洩資料相信是今年1月起在黑客圈流傳的Fb相關用戶資料，科技新聞網站Motherboard率先披露那個資料庫的存在。Fb發言人回應則指，上述是已於2019年報道過的舊資料，他們於同年8月解決了相關問題。