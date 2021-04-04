疫情下劏房學童提早近視　近半受訪者指欠缺室內光線

明愛基層組織發展計劃連同「醫護行者」於今日(4日)兒童節，發布「疫情下劏房學童視力變差及網上學習遇困難」調查結果，發現劏房家庭因貧窮、居住面積狹窄、室內光線不足，令學童過早出現近視，亦因網上授課時出現網絡不穩定的情況，直接影響學習動機及進度。

明愛於上年開始成功訪問了291位劏房家長，了解他們的子女在疫情下眼睛健康、視力情況及在家網上學習的情況。調查顯示受訪家庭中，4人家庭的居住面積最為狹小，人均居住面積只得37.5呎或以下。因居住環境擠迫，令學童一般只能在昏暗的上下格床上做功課或使用電腦，直接影響學童視力及脊椎健康，亦有139位受訪者認為不能或有困難做到室內光線充足，佔整體48%。

另一方面，家長未能支援學童在家網上學習，當中近70%家長在協助學童網上學習遇到困難，當中最常出現是網速太慢，佔75.7%；其次是電子產品太舊，不能支援教學軟件，佔22.3%；第3則是在沒有網上學習技術支援下，家長不懂使用電腦或軟件，佔18.8%。

明愛社區發展服務發言人黃小慧建議，政府應提供額外資源讓各區也可以透過「社區發展」及「社醫共生」的工作模式，合力回應劏房學童的不利處境，又呼籲地區學校、堂區、教會、小店或企業在中午或下午時段借出地方，讓學童可以在充足的光線、確保書寫及閱讀距離的空間下，完成功課或溫習。