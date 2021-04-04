25日前接種科興疫苗　62歲高血壓男街上猝死

「針下亡魂」又出現，本港再多一宗接種科興疫苗後死亡個案。消息指，一名62歲於香港城市大學任職保安員的男子上月曾接種科興疫苗，上周五（2日）在街上感到不適後自行報案，未及送院已告死亡。衞生署回覆證實此事，確認上周五一名62歲男子在街上被發現呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送往博愛醫院急症室搶救無效後證實死亡。根據資料，他曾於去世25日前（3月8日）接種科興疫苗。

署方指，該名男子於4月1日在普通科門診診斷他患有高血壓，曾於3月8日在天暉路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署指，接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。署方會按既定機制，將個案交由疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，又指根據香港死亡率資料，2019年每日因缺血性心臟病及其他心臟疾病而死亡的平均人數達16.7人。署方又稱如接獲在接種疫苗後14日內死亡的嚴重異常事件，會盡快透過新聞稿公布。

連同今次個案，本港累計接種新冠疫苗後死亡個案增至14人，其中有12人接種科興疫苗，餘下2人接種復必泰疫苗。