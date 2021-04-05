九巴推第三代巴士太陽能裝置　每輛車日慳5%至8%燃油

九巴近年引入巴士太陽能裝置，供電予車上冷氣系統，至今已發展到第三代。新裝置更輕、更大面積、產電量更高，每輛巴士每日可減少5%至8%的耗油量、每年減少6噸碳排放。九巴也着手引入雙層電動巴士，並於各車廠加裝充電設施，明年將會有42輛雙層電動巴士抵港，届時九巴將會有80輛電動巴士。

九巴工程師張勻耀表示，新一代的太陽能薄膜厚2毫米，可直接貼在巴士車頂，16塊薄膜只重70公斤、產電面積更大，每小時可產生16.2千瓦電力，供電予冷氣及散熱系統。新裝置能為每輛巴士每日節省7公升燃油，相等於5至8%的耗油量、18.2公斤的碳排放，每年則可減少6噸的碳排放。新裝置的效能比第二代高33%，耗油少88%。裝置現待運輸署審批，預計上半年會陸續推出。

九巴車務策劃部主管梁領彥指，明年170部新巴士都會配置太陽能薄膜，現役巴士也會陸續加裝。他稱，現階段未能透露具體成本，但強調並不昂貴。而營運成本長遠也會下降，「減價我不敢講，但票價一定會調低，因爲成本低了」。

此外，九巴明年將會有42輛雙層電動巴士抵港，佔新巴士的25%。梁預計，九巴明年會有80輛電動巴士，未來也會增加電巴的比例。九巴亦與中電合作，於九龍灣、屯門等車廠加裝充電設施，足以為100輛電動巴士充電；14個衞星車廠亦會加裝變電站，位於屯門至赤鱲角連接路收費廣場及大埔工業邨的車廠也會提供充電設施，足以應付800至1000輛電動巴士。