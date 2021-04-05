血癌漢誤打科興疫苗　郭寶賢料接種中心多重出錯釀成

一名55歲患血癌的外籍男子，上月因去錯疫苗接種中心，加上現場職員未有清楚核對資料，令他錯誤地接種了科興疫苗，政府事後承認出錯，並就事件致歉，但卻「死撐」事主當時同意打針。官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢今早(5日)在電台節目表示，由登記至接種疫苗，有多重關卡確認接種者的身份及接種的疫苗牌子，相信事件是多個關卡都出現錯漏、相當大意之下才會釀成，惟他無從判斷是哪個程序出問題，形容今次打錯疫苗的事件「有啲無厘頭」，認為接受注射的男子及接種中心，雙方都有責任。

郭續指，市民抵達接種中心時，要出示預約短訊，除非接待員逐字檢查，否則的確有可能留意不到接種地點；而去到接種中心的資訊區，會有大型電視屏幕播放疫苗資料，一般市民未必掌握藥廠或疫苗的名稱，但現場的醫護人員會多番確認接種者是否同意接種疫苗。

另外，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，今日接種第2針復必泰疫苗後表示，相信上述男子誤打科興疫苗屬個別事件，因接種中心程序嚴謹，不會擔心會發生太多同類事件，但中心職員要提高警覺性及增加訓練。他又指，科興疫苗對很多病毒的抗原都有反應，但復必泰疫苗的免疫反應就較有針對性，若事主打完第1針科興疫苗後，想轉打復必泰，效果未必好，可能要再接種兩劑復必泰疫苗才有足夠的保護效果，建議他諮詢醫生意見，檢視血清的抗體。

事件中的男子原本預約上月18日在觀塘曉光街體育館接種復必泰疫苗，但後來因誤往九龍灣體育館，當時他曾向職員展示自己的身份證，但職員未有正確地核對他的身份便讓他打針，令他錯誤地接種了科興疫苗。事後他因收到短訊通知指其缺席原有預約，才發現自己打錯針，但該男子稱，如打完兩針科興疫苗可旅遊前往家鄉蘇格蘭，他可能會照舊接種餘下一劑科興。