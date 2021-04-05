傳勞工處工時政策科削三分二人手　標準工時立法恐無疾而終

標準工時立法早於2010年展開討論，但時隔近11年，有關立法工作仍未成事，港府其後更改為推行11個行業工時指引。據報勞工處當年為研究標準工時而增設的工時政策科，人手將大幅減少約三分二；而有關編外職位亦於上月底完結，意味着標準工時立法仍遙遙無期。

勞工處回覆指，立法會財務委員會於2016年批准開設一個首席勞工事務主任編外職位，在指定時限內支援工時政策的工作，該職位已於上月31日屆滿，而工時政策將直接由勞工處助理處長（勞資關係）負責監督統籌。該處又指，工時政策科將繼續跟進行業性工時指引等工作，未來會適時公布進度和報告。

本港勞工界多年來一直要求立法打擊過長工時，港府曾於2013至14年度開設一個首席勞工事務主任的編外職位，負責領導當年增設的工時政策科。惟勞資及政府三方一直未達共識，令立法工作擱置，港府改為推行11個行業工時指引。當時有勞方代表炮轟政府欠魄力，令指引一拖再拖，並擔憂指引欠缺約束力，令資方「無心機做」，促當局重啟立法工作，以保障僱員。