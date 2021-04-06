裕民坊運輸交匯處啟用4天服務90萬人次　9宗自動門失靈報告

觀塘市中心重建項目的裕民坊公共運輸交匯處啟用，市區重建局表示，初步統計截至4月5日晚，即新交匯處及商場運作的首4天，已有2,000班巴士及1.1萬班小巴運作，合共有超過90萬人次的乘客及市民。該局又接獲9宗報告，指巴士站的人工智能閘門控制系統出現事故，解釋稱人工智能投入服務初期需要時間加強熟習實際環境等，當局會繼續監察情況。

新交匯處巴士站採用全港首創人工智能閘門控制系統，東網曾報道啟用首日即多次出現失靈故障情況。市建局行政總監韋志成今(6日)發表網誌稱，系統在使用初期，其人工智能需要時間加強熟習巴士到站和離站的實際操作環境和學習掌握突發情況，包括持續偵測不同型號巴士的大小和外形、停泊時間和位置、判斷是否有乘客排隊等，再綜合大數據以智能深度學習，自動調整各感應器的靈敏度和執行細節，優化閘門系統可靠度和穩定性。

當局共接獲9宗涉及閘門操作未如理想的報告，包括巴士未在指定位置停定，閘門便打開；閘門在乘客登車或落車後未能適時關上等。在場職員立即應變，轉用手動模式控制閘門開關，協助乘客上落，巴士服務不受影響。

他續稱，隨着復活節和清明節長假期即將結束，料明(7日)會有大量乘客來自黃大仙、九龍城等地區搭巴士到觀塘上班，會增派約200名職員在交匯處一帶視察人流及運作。當局又研究加設長者友善指示標誌，用字體較大和顏色對比鮮明的設計，展示車站位置和路線詳情，並會因應小巴營運商意見，在站內設置智慧垃圾收集設施。

另外，韋提到交匯處啟用日為毗鄰地面層小巴站的「裕民市集」帶來暢旺人流，市集內130多個重置的持牌固定攤檔之中，亦有大約50檔營業。該局同時向市集小販了解回遷復業情況，得悉他們在開幕首2天，生意額與過去比較有1.5倍升幅，平均每天有過千港元生意。