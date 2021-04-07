綠色先鋒：學校引進慳電設備　打造低碳學習環境

全球暖化日益嚴重，本港在刺激氣候反常中實在「功不可沒」，過去便有海外大學研究團隊發現，本港二氧化碳排放量在全球過萬個城市中位列第四。至於本港碳排放主要來自為建築物供電，因此為建築物節能便成為減排的重要課題。近日有多間中小學就響應由環保組織發起的校園節能評估計劃，為校園更換節能設備，同時增加學生對環保建築的認識，及早培養環保意識。

「全香港有過千間中小學，如果每間學校都減排，換算落嚟嘅碳排放已經減少好多。」懷抱環保理想的蕭思銓為屯門天主教中學校長，該校早前參與「賽馬會綠建環評學校計劃」，透過為校園更換節能設備，讓學生身處節能環境之中，學習綠色建築的概念，並鼓勵學生關注及為環保作出貢獻。

參與計劃的學校，都會獲主辦機構商界環保協會派出專家代為考察及評估，透過檢視校園設施以及耗能表現，尋找適合替換的設備。以屯門天主教中學為例，專家為校內使用量較高的場地更換節能設備，如冷氣機更換為有一級能源標籤的冷氣機，光管則換成LED光管，亦為洗手間安裝智能感應系統，在無人使用燈源會保持關閉，當感應到有人使用才會自動亮燈，減少無謂的電源消耗。

商界環保協會營運總監，同時亦為工程師的梁志峰表示，應對氣候變化為全球人類共業，其中下一代面對的挑戰將比現時更大，因此希望透過是次計劃教育學生節能減排，為應對未來更嚴峻的環境做好準備。而教育的方法不只是讓學生享用節能設施，協會亦會提供相關教材及安排導賞活動，例如參觀其他節能建築物，以培養學生對相關技術的認知，以及環保的價值觀和習慣。

今次計劃已於去年一月開展，其中參與的中小學共有120間，梁志峰希望今年內能為70%學校完成更換設施工程。而整個過程中，學校毋須投入任何資金，所有支出均由賽馬會慈善信託基金的捐助承擔。至於整個計劃預計於2023年完成，屆時將會以專為節能校園編制的評估標準，為所有参與計劃的學校評定節能表現，並頒發「綠建環評既有學校」認證予達標學校，以期達致所有参與計劃的院校碳排放減少10%的目標。