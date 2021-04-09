涉違國安法還押　尹兆堅因干擾立會委員會選舉再被控

去年立法會環境事務委員會主席選舉中，發現多出1張選票，當時有議員調查後，質疑民主黨前議員尹兆堅在環境事務委員會主席選舉中多投1票，並已報警處理，事件有最新發展。尹因涉違反《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，目前正被還押，他今日(9日)在社交平台報稱被落案起訴，據知涉及環境事務委員會主席選舉一事，下周需上庭應訊。

在去年的環境事務委員會主席選舉中，多出1張選票而要舉行第2輪投票。及後有議員調查和翻看閉路電視片段，懷疑民主黨議員黃碧雲與尹兆堅干擾選舉並報警處理。據了解，尹今早被落案起訴一項藐視罪，即第382章《立法會(權力及特權)條例 第17條》，涉及10月16日事務委員會中發生的事宜。

尹兆堅曾回應東網時指感到莫名其妙，因同時處理多項事務，最少有幾個事務委員會都是在最後才投票，記憶中在每個事務委員會上見到枱面有選票就投，請秘書處提供資料澄清，歡迎公正處理。

另外，尹兆堅因參與去年民主派「35+」初選，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，早前向高院申請保釋被拒，尹在候審期間須繼續還押。