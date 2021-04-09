月入30萬騙關愛基金1600元　牙醫偽造紀錄候懲

年入逾300萬港元的牙醫，被指在5年前訛稱曾為一名老翁拔去4顆牙齒，以騙取關愛基金1600港元。涉案牙醫被控一項欺詐罪，他否認控罪受審，今天（9日）在沙田法院被裁定罪名成立。裁判官彭亮廷稱，雖然本案涉及的款項屬公帑，但考慮到金額不大，故准被告保釋至才4月29日判刑，期間為被告索取社會服務令報告。

現年35歲被告譚俊彥，被控於2016年3月22日，在一份呈交給關愛基金長者牙科服務資助辦公室的申領款項表格中，作虛假申報，即指曾替病人梁偉拔掉4顆牙齒，以詐騙1600港元。梁事發時年逾70歲，他已在2019年去世。

裁判官裁決時指，被告的診所紀錄中，從沒記載他曾為梁的4顆牙齒進行任何治療或手術程序，這不只是遺漏部分資料遺漏或手民之誤，直言看不到被告有任何基礎作有關申報。裁判官又指，考慮到被告曾在申報欄上改動牙齒的數目，並在旁邊加簽，故裁定被告必然懷有不誠實意圖，並作虛假陳述，因此裁定被告罪成。

辯方律師求情指，被告已婚，其妻現懷有身孕，又透露被告平均每月收入達30萬港元。相對而言，本案的嚴重性較輕，又謂被告重犯機會低，冀法庭判處非監禁式刑罰。